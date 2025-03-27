ABD-Kanada geriliminde en çok zararı hangi şehirler görecek? Uzmanlar açıkladı...

Kanada Ticaret Odası, ABD'nin Kanada'ya ihracat yapan şehirlerini incelendi. İki ülke arasındaki tarife geriliminin en çok Trump'ın kazandığı eyaletleri etkileyeceğini ortaya koyan analizde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Trump destekçisi şehirler çoğunlukta

Analize göre, iki ülke arasındaki tarife gerilimlerinin başta havacılık, otomotiv ve enerji sektörleriyle ihracatının neredeyse yarısını Kanada'ya yapan San Antonio ile otomotiv odaklı ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı bu ülkeye olan Detroit kentini etkilemesi öngörülüyor.

İhracatının büyük bölümünü Kanada'ya yaptığı belirtilen Pittsburgh, Louisville, Kansas City, Nashville, Chicago, Columbus ve Cleveland şehirlerinin de söz konusu tarifelerden kötü etkilenebileceği değerlendirmesi yapılan analizde, listelenen kentlerin çoğunun seçimlerde Trump'ı desteklediği belirtiliyor.

Kuzey Amerika'nın otomotiv liderliği zarar görecek mi?

Kanada Ticaret Odası Başkanı Candace Laing, konuyla ilgili açıklamasında, "Sınırın her iki tarafında on binlerce işi tehlikeye atmak, Kuzey Amerika'nın otomotiv liderliğinden vazgeçmek anlamına gelir. Bu durum şirketleri başka yerlerde üretim yapmaya ve işe alım gerçekleştirmeye teşvik edecek. Bu vergi artışı, nesiller boyu, hatta belki de kalıcı olarak, fabrikaları ve çalışanları riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.