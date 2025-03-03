ABD, kara para aklamaya karşı yasayı askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasasını uygulamayacağını açıkladı. 2021 yılında Biden yönetimi tarafından yürürlüğe konulan yasa, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanıyla mücadele amacıyla şirketlerin sahiplik bilgilerini ifşa etmesini zorunlu kılıyordu. Ancak Trump yönetimi, bu düzenlemenin düşük riskli şirketler için gereksiz bir yük oluşturduğunu savunarak karşı çıktı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşları veya yerel raporlama şirketlerine karşı herhangi bir ceza uygulanmayacağı ifade edildi. Bu karar, uluslararası finans kuruluşları ve kara para aklamayla mücadele eden yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Trump yönetimi, şeffaflık yasasına karşı çıkıyor

Kurumsal Şeffaflık Yasası, şirketlerin ve finansal kuruluşların sahiplik bilgilerini Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ile paylaşmasını öngörüyordu. Biden yönetimi, bu düzenlemenin ABD’nin finansal sistemini daha şeffaf hale getireceğini ve yasa dışı faaliyetleri önleyeceğini savunmuştu.

Ancak Trump yönetimi ve bazı iş dünyası temsilcileri, yasanın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için aşırı bürokratik yük oluşturduğunu ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

Hazine Bakanlığı yetkilileri, bu düzenlemenin ABD’de iş yapmayı zorlaştırabileceğini ve yabancı yatırımcıları caydırabileceğini belirterek, yasa kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını duyurdu.

Kara para aklamayla mücadelede "geri adım"

Finansal suçlarla mücadelede büyük önem taşıyan bu yasanın uygulanmaması, ABD’nin uluslararası finans sistemindeki güvenilirliğini zayıflatabileceği yönünde eleştirilere yol açtı.

Uzmanlar, şirket sahiplik bilgilerinin gizli kalmasının, yasa dışı fon akışlarını ve offshore hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkları artırabileceğini belirtiyor.