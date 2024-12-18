ABD Kongresi, Çin'deki yatırımlara yeni kısıtlamaları oylamaya hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'deki ABD yatırımlarını kısıtlayan ve ulusal güvenliği tehdit eden sektörlere odaklanan kapsamlı bir tasarıyı oylamaya hazırlanıyor. Tasarının, Mart 2024'e kadar hükümet operasyonlarını finanse etmeyi amaçlayan daha geniş bir bütçe tasarısının parçası olarak gündeme alınması bekleniyor.

Teknoloji ve gayrimenkul sektörü hedefte

Tasarının en dikkat çekici unsurlarından biri, yapay zeka, telekomünikasyon ve Çin’deki diğer hassas teknoloji sektörlerine yönelik ABD yatırımlarını kısıtlama planı. Ayrıca, Çin yapımı tüketici yönlendiricileri ve modemlerinin ulusal güvenlik riskleri açısından gözden geçirilmesi de tasarıda yer alıyor.

Özellikle Çin hükümetiyle bağlantılı şirketlerin ABD sınırları içindeki stratejik bölgelerde gayrimenkul satın alımlarının daha sıkı incelemeye tabi tutulması hedefleniyor. Bu hamle, Çinli şirketlerin ABD'de önemli altyapı ve askeri tesislerin yakınındaki arazi alımlarına yönelik artan endişelerle bağlantılı.

FCC’ye daha fazla yetki

Tasarı, Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) Çin dahil olmak üzere "yabancı düşman" olarak tanımlanan ülkelerle bağlantılı telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerini listeleme ve takip etme yetkisi veriyor. Böylece, ABD'deki iletişim altyapısının güvenliğini sağlamak için daha güçlü bir denetim mekanizması oluşturulacak.

Ulusal güvenlik kaygıları

Bu adımlar, ABD'nin ulusal güvenliğini koruma hedefiyle doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Ekim ayında Hazine Bakanlığı, ABD'nin Çin’deki teknoloji sektörüne yatırımını sınırlayan bazı kuralları 2 Ocak’tan itibaren yürürlüğe koymuştu. Yeni tasarı, bu kuralları daha da genişleterek yatırım kısıtlamalarını derinleştirmeyi hedefliyor.

Gelecek beklentileri

ABD-Çin ilişkilerindeki bu son gelişme, küresel tedarik zincirleri ve teknoloji sektöründe geniş çaplı etkiler yaratabilir. Analistler, yatırımcıların ABD’nin yeni düzenlemeleri karşısında temkinli bir yaklaşım benimsemesini bekliyor. ABD yönetimi ise bu tasarının ulusal güvenlik açıklarını kapatmaya ve Çin'le süregelen ekonomik rekabette üstünlük sağlamaya yönelik olduğunu belirtiyor.