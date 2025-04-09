ABD Kongre'si Trump tarifelerine karşı harekete geçti!

ABD Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarına sert tepki gösterdi. Warren, yürütülen gümrük vergisi uygulamalarını “tarihteki en aptalca ticaret savaşı” olarak niteledi ve bu politikaların sadece ABD’yi değil, dünya ekonomisini de çöküşe sürükleyebileceğini söyledi.

Warren, Capitol Hill’de yaptığı açıklamada, Başkan’ın ekonomik alanda tek başına hareket etmesini eleştirerek, "Tek bir kişinin yarattığı kaos sadece Amerikan ekonomisini değil, dünya ekonomisini de çökertebilir" dedi.

ABD Kongresi'nin gündeminde "2025 Ticaret İnceleme Yasası" var

Anayasa’ya göre gümrük tarifesi koyma yetkisi Kongre’ye ait olmasına rağmen, on yıllardır çıkarılan yasalarla bu yetkilerin önemli bir kısmı ABD Başkanı'na devredilmiş durumda.

Bu çerçevede Warren, Kongre’nin yetkisini yeniden tesis etmeyi hedefleyen iki partili bir girişim olan “2025 Ticaret İnceleme Yasası”nı desteklediğini açıkladı. Söz konusu yasa tasarısı, Kongre’nin 60 gün içinde onaylamadığı sürece Başkan’ın tek taraflı olarak gümrük vergisi uygulamasını engellemeyi amaçlıyor.

Trump’tan veto tehdidi

Başkan Trump’ın söz konusu yasa tasarısını veto etme tehdidinde bulunması, süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Yasanın Kongre’de kabul edilip yürürlüğe girmesi için Senato’da en az 67 oya ihtiyaç duyulacak.

Warren bu konuda, "Kongre'nin gücü var. Kongre bu gümrük vergilerini geri alabilir ve ekonomiyi düzlüğe çıkarabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Cumhuriyetçilerin desteği gerekecek" ifadelerini kullandı.

Warren, Cumhuriyetçi senatörlere çağrıda bulunarak, ekonomik istikrar ve ticaret politikalarında şeffaflık için bu yasa tasarısına destek verilmesi gerektiğini söyledi.