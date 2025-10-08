ABD Kongresi’nden Çin’e çip ekipmanı yasağını genişletme çağrısı

ABD'de partiler üstü olarak yapılan bir soruşturmada, Çinli çip üreticilerinin geçen yıl 38 milyar dolar değerinde sofistike ekipman satın aldığını tespit ettikten sonra ABD Kongre üyeleri Çin'e yönelik çip üretim ekipmanı yasaklarının genişletilmesi çağrısında bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi'nin dün yayınladığı rapora göre, ABD, Japonya ve Hollanda tarafından yayınlanan kurallardaki tutarsızlıklar, ABD dışı çip ekipmanı üreticilerinin ABD şirketlerinin satamadığı bazı Çinli firmalara satış yapmasına yol açtı.

Komite, ABD ve müttefiklerinden belirli Çinli çip üreticilerine yönelik dar yasaklar yerine Çin'e çip üretim aracı satışlarına yönelik daha geniş yasaklar çağrısında bulundu.

38 milyar dolar, yasayı çiğnemeden beş büyük yarı iletken üretim ekipmanı tedarikçisinden satın alındı. Bu, birçok araç ihracat kısıtlamasının getirildiği 2022'ye göre yüzde 66 artış anlamına geliyor.

Rapor, bunun Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML ve Tokyo Electron'un toplam satışlarının yaklaşık yüzde 39'unu oluşturduğunu tespit etti.

Hem ABD Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimleri, yapay zeka ve askeri modernizasyon gibi alanlarda kritik olan mikroçip üretme konusunda Çin'in kabiliyetini kısıtlamaya çalıştı. İki ekonomik süper güç, AI veri merkezleri gibi gelişmiş teknolojiyi diğer ülkelere satmak için de yarışıyor.