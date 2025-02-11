ABD Mahkemesi'nden Binance için nefes aldıran karar: Yargı süreci durdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance arasında süregelen yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Her iki tarafın ortaklaşa yaptığı başvuru sonucunda, ABD mahkemeleri davaların 60 gün süreyle duraklatılmasını onayladı. Bu karar, kripto para piyasalarında olumlu bir hava estirirken, yatırımcılar arasında da umut yarattı.

Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, SEC Başkan Vekili Mark Uyeda’ya dijital varlıkların yasal çerçeveye oturtulması konusundaki kararlı yaklaşımından ötürü teşekkür etti.

Sözcü, "SEC davasının her zaman temelsiz olduğunu savunduk. En büyük arzumuz, bu dayanaksız yasal süreci geride bırakarak Binance’i gerekli lisanslarla faaliyet gösteren dünyanın en güvenli ve güvenilir kripto varlık borsası olarak geliştirmeye devam etmek" ifadelerini kullandı.

Dava sürecinin arka planı

SEC, Binance’e karşı açtığı davada, borsanın ABD yasalarını ihlal ettiği ve yetersiz denetimle çalıştığı iddialarında bulunmuştu. Binance ise bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şeffaf bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü savunmuştu.

Mahkemenin verdiği 60 günlük ara, tarafların anlaşma ihtimalini güçlendirebileceği gibi, sürecin daha da uzayabileceği bir döneme de işaret ediyor.

Kripto piyasasında regülasyonların giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemde gelen bu karar, sektördeki diğer aktörler için de bir emsal teşkil edebilir.

Uzmanlar, duraklatılan yargı sürecinin, düzenleyici kurumlar ve kripto şirketleri arasında daha sağlıklı bir diyalog kurulmasına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.