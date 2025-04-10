ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı! Beklenmedik düşüş...

ABD’de mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda enflasyon dokuz ay aradan sonra ilk kez gerilerken, yıllık artış oranı da beklentilerin altında kaldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 2,4 artış gösterdi. Piyasa beklentileri aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık yüzde 2,6 artış yönündeydi.

Şubat ayında TÜFE yüzde 0,2 oranında artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon beklentinin altında

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE martta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık artış yüzde 2,8 oldu. Beklentiler, çekirdek enflasyonun mart ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası açısından dikkatle izlenirken, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın para politikası beklentilerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.