ABD menşeli kağıda uygulanan önlem durdu

07 Haziran 2019

ABD'den ithal beyazlatılmamış karftlayner kağıt ithalatına uygulanan dampinge karşı önlem, dokuz ay süresince durduruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ uyarınca, en son 2017 yılında yayımlanan tebliğle ürün CIF bedelin yüzde 12.24'ü ila 19.96'sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmakta olan dampinge karşı önlem, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması için gerekli şartların bulunduğunun anlaşılması gerekçesiyle askıya alındı.

Söz konusu dokuz aylık süre, en fazla bir yıl daha uzatılabilecek. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ticaret Bakanlığı onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilecek.