Fed faiz indirdi mi? Fed ne kadar faiz indirdi? Fed kararı sonrası dolar ne oldu? Fed kararı sonrası altın ne kadar oldu?

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'e çevrildi. Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın, bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamaya göre politika faizinde yüzde 0,25 indirim gerçekleştirdi. İndirimle birlikte tavan faiz 4,25' indi.

Dolar endeksi yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü

Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentileri tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam etti. Dün yüzde 4,02 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,04'te seyrediyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 684 dolara çekildi. Genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde ise yüzde 0,1 yükselişle 96,3'de bulunuyor.

Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden geri çekilerek 41,86 dolarda dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68 dolarda işlem görüyor.

Fed en son Aralık 2024'de faiz indirmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.