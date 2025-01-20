ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs’tan altın tahmini

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs ons altın fiyatına ilişkin tahminde bulundu.

Goldman Sachs’a göre; ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha az faiz indiriceğine yönelik beklenti nedeniyle ons altın fiyatı 3 bin dolar seviyesine ancak 2026’nın ikinci yarısında gelebilir.

Goldman Sachs ayrıca merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminininde revizyona gitti. Buna göre; ABD’li dev, merkez bankalarının aylık altın talebi beklentisini 38 tondan 41 tona yükseltti.

Ons altın 2 bin 707 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları 2025’te yüzde 3, bir yılda ise yüzde 33,8 artış gösterdi.