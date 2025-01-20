ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs’tan altın tahmini
Türkiye gibi yüksek enflasyonun hakim olduğu ülkelerde yatırımcılar altın fiyatlarını yakından izliyor. Sadece vatandaş da risksiz olarak görüldüğü için ‘güvenli liman’ olarak anılan altında demirlemeyi tercih ediyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’tan altına ilişkin bir tahmin geldi.
ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs ons altın fiyatına ilişkin tahminde bulundu.
Goldman Sachs’a göre; ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha az faiz indiriceğine yönelik beklenti nedeniyle ons altın fiyatı 3 bin dolar seviyesine ancak 2026’nın ikinci yarısında gelebilir.
Goldman Sachs ayrıca merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminininde revizyona gitti. Buna göre; ABD’li dev, merkez bankalarının aylık altın talebi beklentisini 38 tondan 41 tona yükseltti.
Ons altın 2 bin 707 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları 2025’te yüzde 3, bir yılda ise yüzde 33,8 artış gösterdi.