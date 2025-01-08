ABD mortgage başvuruları yeni yıla düşüşle başladı: Faiz oranları 7%'ye dayandı!

ABD'deki mortgage başvuruları, 2025 yılına da düşüşle başladı ve faiz oranları, dördüncü haftasında da artış gösterdi. Faiz oranları, 2024 yılı 5 Temmuz haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak %7 sınırına dayandı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yapılan ipotek başvuru araştırmasına göre, 3 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel etkilerden arındırılmış, hem yeniden finansman hem de alım kredilerini kapsayan mortgage başvuru faaliyetlerini ölçen piyasa endeksi %3,7 azalarak 168,4 puana geriledi.

30 yıllık oran 2 puan daha arttı

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %6,6 düşerek 127,7 puana indi, refinansman endeksi ise %1,5 artarak 401,1 puana yükseldi. Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 puan daha artarak %6,99 seviyesine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Geçtiğimiz hafta, yükselen mortgage oranları alıcıları piyasaya girmekten caydırmaya ve satın alma faaliyetini engellemeye devam ettikçe başvurular azaldı. 30 yıllık sabit oran dördüncü hafta üst üste artarak %6,99 ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Konut kredisi faizi düştü

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,4'ten %40,8'e yükseldi. 15 yıllık faiz oranı 3 puan artarak %6,46'ya ulaşırken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 puan artışla %6,46 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 14 baz puan düşerek %6,99 oldu.