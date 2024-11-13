ABD mortgage başvurularında altı haftalık düşüş sonrası artış

ABD’de mortgage başvuruları, altı hafta boyunca süren düşüşün ardından 8 Kasım haftasında hafif bir artışla toparlandı. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış piyasa endeksi, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetlerinde yüzde 1,5 artış göstererek 192,4 puana ulaştı.

MBA’nın haftalık raporunda satın alma endeksi yüzde 1,9 artışla 133,3 puana yükselirken, refinansman endeksi ise yüzde 1,5 azalarak 506,0 puana geriledi. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta Hazine getirilerinin yükselmesiyle arttı, 30 yıllık sabit oran ise yüzde 6,86 seviyesinde kalarak Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı," açıklamasında bulundu. Kan ayrıca, Federal Rezerv'in beklenen 25 baz puanlık faiz indiriminin piyasalarda büyük bir etki yaratmadığını belirtti.

Aynı dönemde, toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 39,9 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca, 15 yıllık mortgage faiz oranı değişmeyerek yüzde 6,21'de sabit kalırken, 5 yıllık değişken faizli kredi oranı ise 1 baz puanlık artışla yüzde 6,06 seviyesine yükseldi. 30 yıllık büyük miktarlı (647 bin 200 dolardan fazla) mortgage faiz oranı ise yüzde 7,00’e çıkarak artış kaydetti.