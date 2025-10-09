ABD, Nvidia’ya BAE’ye çip satışı için onay verdi!

ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Mayıs ayında yapılan ikili yapay zeka anlaşması kapsamında Nvidia’ya BAE’ye çip ihracat lisansı verdi.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, lisanslar birkaç milyar dolarlık ihracatı kapsıyor.

ABD’li bir yetkili, onayın ardından BAE’nin ABD topraklarında benzer büyüklükte yatırım yapmayı planladığını söyledi. Ancak onaylanan çip sevkiyatlarının ve yatırım miktarının tam değeri açıklanmadı.

İlk kez izin verildi

Lisanslar, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Nvidia yapay zeka çiplerinin BAE'ye satışına yönelik ilk izinleri oluşturuyor.

Onay, yaklaşık beş ay önce duyurulan ve BAE’nin başkentinde inşa edilen beş gigawattlık büyük bir veri merkezi projesiyle bağlantılı anlaşmanın ilerlediğini gösteriyor.