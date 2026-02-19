ABD PCE (çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed'in en önem verdiği verilerden biri olan ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksiiçin geri sayım başladı. Piyasalar bu veriye odaklanırken vatandaşlar da gelecek rakamları merak ederken sıklıkla "ABD PCE ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
ABD enflasyon verilerinin ardından PCE verilerine odaklandı. Küresel piyasalar da gelecek oranlar sonrası pozisyonlarını şekillendirecek. Türkiye'de de yatırımcıların gözü kulağı bu verilerde olacak. Peki, ABD PCE ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verileri 20 Şubat saat 16.30'da duyurulacak.
Geçen ay yıllık PCE 2.8 olarak açıklanmıştı. Bu ay beklentiler 2.9 şeklinde...
