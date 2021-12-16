ABD petrol stoklarında sert düşüş fiyatları yükseltti

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı EIA'nın açıkladığı verilerin ham petrol stoklarında beklentilerin iki katından fazla düşüşe işaret etmesi ICE ve NYMEX'de vadeli petrol fiyatlarını yükseltti. EIA, ABD'de ham petrol stoklarının 10 Aralık haftasında 4,6 milyon varil azaldığını bildirdi. Beklentiler ise 2,1 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Omicron varyantının yayılmaya devam etmesine rağmen ABD'de petrol talebinin rekor seviyelere çıktığına işaret eden verilerin ardından ICE'de Şubat vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 74,85 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre 62 cent artışla 74,60 dolar seviyesinde.

NYMEX de Ocak vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 72 cent artışla 71,59 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Batı Teksas petrolünde fiyatın 72,39 dolar/varil direncini aşması sonrasında yukarı hareketin 73,38 dolar/varil seviyesine kadar devam edebileceği ifade ediliyor. Geri çekilmelerde güçlü destek 70,79 dolar/varil seviyesinde.