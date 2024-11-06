ABD seçimlerine, piyasa uzmanlarından ilk yorum: Dolar için ters rüzgar

ABD'de son dönemlerin en çakişmeli seçimi gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek ülkenin yeni başkanını belirlemek üzere oy kullandı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen yarışta ilk sonuçlar gelmeye başlarken, piyasa uzmanları da seçime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saxo Markets'den Charu Chanana, "Erken oy sayımında Trump'ın öne geçmesi, doların güçlenmesi Meksika pesosu, euro ve yen'i etkiliyor. Erken Asya piyasalarındaki zayıf likidite ve ilk sonuçlar, piyasanın daha yüksek Trump oranlarına yönelik fiyatlama hareketlerini artırdı." ifadelerini kullandı.

Sert dalgalanmalar devam edecek

Monex Inc'den Helen Given, "Likidite hala oldukça zayıf, bu nedenle işler daha da kötüleşmiş olabilir. Gece boyunca büyük ihtimalle sert dalgalanmaların devam edeceğini göreceğiz." dedi.

Piyasa itici güçleri yerinde kalacak

UBS Global Wealth Management'den Mark Haefele, "Bu hafta hisse senedi piyasasında bazı oynaklıklar kaçınılmaz olsa da, en olası seçim sonuçlarının ABD hisse senetlerine ilişkin 12 aylık görüşümüzü değiştirmesini beklemiyoruz. S&P 500'ün 2025'in sonuna kadar 6.600'e yükselmesini bekliyoruz. Bu, ABD'deki büyümenin iyi olması, faiz oranlarının düşmesi ve yapay zekadan gelen yapısal desteğin devam etmesi beklentilerimizle mümkün. ABD seçimlerini kim kazanırsa kazansın, bu piyasa itici güçlerinin yerinde kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Dolar için ters rüzgar'

Brown Brothers Harriman & Co'dan Win Thin ve Elias Haddad, sonuç ne olursa olsun, doların yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Trump kazanırsa, Trump başkanlığındaki mali ve ticaret politikaları enflasyonist olacağından dolar ve tahvil getirilerinin artmasını bekliyoruz. Bu, Fed'i politika faizini daha uzun süre kısıtlayıcı tutmaya zorlayabilir. Ancak Trump'ın belirsiz Döviz politikası, dolar için bir ters rüzgar." dedi.

Harris kazanırsa, dolar ve tahvil getirilerinin ani bir düşüş yaşayacağını öngören ikili, "Harris başkanlığındaki mali ve ticaret politikalarının Fed'in fiyat istikrarı yetkisini karmaşıklaştırma olasılığı daha düşük ve bunun dolar ve tahvil getirileri için nötr etkileri vardır. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanma şansı daha yüksek ve Cumhuriyetçilerin Senato'yu kazanması bekleniyor. Bu nedenle, görüşümüze göre bölünmüş bir Kongre en olası senaryo. Siyasi tıkanıklık, gelecek başkanın büyük mali değişiklikleri uygulamasını zorlaştıracak." diye konuştu.

'Hisse senetleri için mükemmel zemin'

Main Street Research'dan James Demmert ise şöyle konuştu:

"Yatırımcılar seçimin ötesine bakmalı ve piyasaları yönlendiren temel unsurlara odaklanmalı. Ekonomi ve kazançlar beklenenden daha iyi olmaya devam ediyor, çoğu hisse senedi makul fiyatlı ve Fed uyumlu bir modda ve bu hafta faiz oranlarını tekrar düşürmesi bekleniyor. Şu anda hisse senetleri için mükemmel bir zemin var.

Teknoloji, telekom, finans, sanayi, kamu hizmetleri ve enerji sektörlerinde fırsatlar görüyoruz. Fed'in Perşembe günü karışık ekonomik verileri ve işgücü piyasasındaki bazı zayıflamaları gerekçe göstererek faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini bekliyoruz."

Piyasalarda seçim rallisi

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürürken, sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte kripto para birimlerinde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.