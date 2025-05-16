ABD sektör fonlarına rekor giriş: Finans ve sağlık öne çıktı

ABD hisse senedi fonları, 14 Mayıs haftasında net 12,86 milyar dolar değerinde yatırım alarak 9 Nisan’dan sonraki ilk haftalık net alımını gerçekleştirdi. Bu hareket, yatırımcıların hisse senetlerine yeniden ilgi göstermeye başladığını ortaya koyuyor.

Fon girişleri büyük sermayeli fonlarda öne çıktı. Büyük sermayeli ABD hisse senedi fonları haftalık bazda 5,06 milyar dolarlık net giriş kaydederek, önceki hafta yaşanan 13,6 milyar dolarlık çıkışı kısmen tersine çevirdi. Küçük sermayeli fonlar da 1,05 milyar dolarlık net alım görürken, orta sermayeli fonlar yaklaşık 650 milyon dolarlık net itfa gerçekleştirdi.

ABD sektör hisse senedi fonları da 2,77 milyar dolarlık yatırım çekerek 29 Ocak’tan beri en güçlü haftalık girişini yaşadı. Finans, sanayi ve sağlık sektör fonları sırasıyla 596 milyon, 559 milyon ve 475 milyon dolarlık yatırımla öne çıktı.

Tahvil fonları tarafında ise ABD tahvil fonları, 17 Temmuz 2024’ten bu yana en büyük haftalık net giriş olan 10,14 milyar dolarlık güçlü bir talep gördü. Genel yurt içi vergilendirilebilir sabit gelirli fonlar 3,09 milyar dolarlık girişle 5 Şubat’tan bu yana en yüksek haftalık yatırım artışını kaydetti. Kısa-orta vadeli yatırım sınıfı ve ipotekli tahvil fonları da sırasıyla 1,76 milyar ve 1,43 milyar dolarlık net girişler yaşadı. Buna karşın kısa-orta vadeli devlet ve Hazine fonlarında 2,15 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Para piyasası fonlarında ise geçen haftaki 28,8 milyar dolarlık büyük girişin ardından bu hafta 9,43 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi.