ABD sektör liderliğine göz dikti! Tayvanlı çip devi TSMC 100 milyar dolar yatırım yapacak
Tayvanlı çip devi TSMC, ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, yatırımın büyük kısmının Arizona'daki üretim tesislerine harcanacağını ve ABD'nin yapay zeka çip üretiminde küresel liderliğini güçlendireceğini söyledi. TSMC, toplamda 5 yeni üretim tesisi kurarak binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Şirketin CEO’su C.C. Wei, bu yatırımla yapay zeka ve akıllı telefon teknolojilerinin gelişimine destek olacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC’nin ABD’de 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, yatırımın büyük kısmının Arizona’da gerçekleştirileceğini belirtti.
TSMC’nin beş yeni üretim tesisi kuracağını ifade eden Trump, bu yatırımın ABD’nin yarı iletken üretiminde küresel bir güç olmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Trump, "Dünyanın en güçlü yapay zeka çipleri ABD’de üretilecek" dedi.
ABD’nin çip üretiminde dışa bağımlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Trump, Tayvan’ın bu pazarda neredeyse tekelleştiğini dile getirdi.
Trump, "Bu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi" ifadelerini kullandı.
TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C.C. Wei, şirketin Arizona’daki mevcut 65 milyar dolarlık yatırımına ek olarak 100 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Wei, "Yapay zeka ve akıllı telefonların ilerlemesini desteklemek için birçok çip üreteceğiz" dedi.