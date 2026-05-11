Kevin Warsh Fed başkanlığı için Senato onayına sunuluyor

ABD Senatosu, Kevin Warsh'u bu hafta içinde Federal Rezerv (Fed) başkanı olarak onaylamaya hazırlanıyor. Warsh, görev süresi dolan Jerome Powell'ın yerine geçecek. Trump'ın dünya ekonomisi üzerinde belirleyici role sahip merkez bankası üzerindeki nüfuzunu artırma girişimi bu atama ile yeni bir aşamaya taşınıyor. Fed'in istihdam piyasasından konut kredisi faizlerine kadar uzanan ekonomik etkisi, Wall Street yatırımcıları tarafından takip ediliyor.

Kevin Warsh ve Fed politikalarındaki değişim

Kevin Warsh, 2006 ile 2011 yılları arasında Fed yönetim kurulunda üye olarak görev yapmıştı. 2008 resesyonu sırasında artan fiyatlara karşı yüksek faiz oranlarını savunan ve "enflasyon şahini" olarak nitelendirilen bir profil çizmişti.

Ancak Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasıyla birlikte Warsh, faiz oranlarının mevcut durumda çok yüksek olduğu görüşüne katıldığını kamuoyuna açıkladı. Geçtiğimiz kasım ayında kaleme aldığı bir makalede, Fed yönetimini "işlevsiz" olarak tanımlayarak kurumun yetki sınırlarını aştığını savunmuştu.

Siyasi tartışmalar ve merkez bankası bağımsızlığı

Senato’daki oylamanın parti hatları doğrultusunda bölünmesi bekleniyor. Demokrat üyeler, Beyaz Saray ile tarafsız olması gereken Fed arasındaki sınırların aşılmaya çalışıldığını belirterek Kevin Warsh'un bağımsızlığını sorguluyor.

Warsh, Senato'daki sunumunda bağımsız bir aktör olarak hareket edeceğini ifade etmesine rağmen, 2020 seçim sonuçlarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. Trump'ın Fed üzerindeki baskısı, kurumun genel merkez tadilatındaki bütçe aşımı nedeniyle Jerome Powell hakkında başlatılan adli soruşturma ile en üst seviyeye ulaşmıştı.

Jerome Powell dönemi ve geçiş süreci

Adalet Bakanlığı, bir Cumhuriyetçi senatörün Warsh'un adaylığını engelleme tehdidi üzerine Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırmıştı. Powell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, tadilat süreciyle ilgili incelemeler şeffaflıkla tamamlanana kadar yönetim kurulunda üye olarak kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Görevindeki son basın toplantısında Powell, kurumun siyasi mülahazalar olmadan para politikası üretme kabiliyetini korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Bu liderlik değişimi, ABD para politikasının gelecek dönemdeki seyri ve kurumsal özerkliğin sürdürülebilirliği açısından belirleyici bir nitelik taşıyor.