ABD tahvil piyasasında cesur adımlar

ABD tahvil piyasalarında para politikasına ilişkin cesur fiyatlamalar dikkat çekti.

Faiz oranlarına ilişkin opsiyon piyasasında işlem yapan piyasa aktörleri önümüzdeki 9 ay içinde Fed’in 300 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlamaya başladılar.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, son üç seansta, Teminatlı Gecelik Finansman Oranı’na (Sofr) bağlı opsiyon piyasasındaki işlemler, Fed’in temel faiz oranını 2025’in ilk çeyreğine kadar yüzde 2,25’e kadar düşürmesi halinde kazanç sağlayacak pozisyonlarda artış olduğunu gösteriyor.

ABD ekonomisi ani bir resesyona girmediği sürece pek de olası görünmeyen böyle bir sonuca yönelik bir pozisyon, başka yatırımların hedge edilmesi amacıyla da alınmış olabilir.

Piyasa katılımcıları aynı dönem için sadece 75 baz puanlık indirim fiyatlarken, Fed yetkilileri bu yılın sonuna kadar 25 baz puan ve 2025 sonuna kadar toplam 125 baz puan gevşeme öngörüyor.

Cook: Bir noktada indirim uygun olacaktır

Öte yandan Fed Guvernörü Lisa Cook, faiz oranlarının “bir noktada” düşürülmesinin uygun olacağını söyledi ve enflasyonun 2025’te daha hızlı ilerlemeden önce bu yıl kademeli olarak iyileşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Cook salı günü New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada, “Enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi ve işgücü piyasasının giderek soğumasıyla birlikte, bir noktada ekonomide sağlıklı bir denge sağlamak için politikanın kısıtlayıcılık düzeyini azaltmak uygun olacaktır. Bu tür bir ayarlamanın zamanlaması, ekonomik verilerin nasıl geliştiğine, ekonomik görünüm ve risk dengesi için ne anlama geldiğine bağlı olacaktır” dedi.