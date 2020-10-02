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ABD tahvili getirileri Trump haberi ardından düştü

Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla devlet tahvili getirileri düştü.

ABD tahvili getirileri Trump haberi ardından düştü
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ABD devlet tahvilleri ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 testinin pozitif sonuçlanması etkisiyle meydana gelen siyasi belirsizlikler etkisiyle değer kazanırken, getirileri düştü.

Belirsizlikler etkisiyle 2 yıllık devlet tahvillerinin getirileri 0,6 baz puan düşüşle yüzde 0,125'e, 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi ise 1,4 baz puan düşüşle yüzde 0,663'e ve 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisi 1,5 baz puan düşüşle yüzde 1,44'e geriledi.

Trump'ın COVID-19 testi sonuçları açıklanmadan önce getiriler 2, 10 ve 30 yıllık devlet tahvillerinde sırasıyla yüzde 0,01, yüzde 0,08 ve yüzde 0,23 artıdaydı.

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