ABD tahvillerinde trend değişti: Türkiye tekrar alıma döndü

Türkiye’nin ABD tahvillerindeki portföyü üç aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre; Türkiye haziran ayında 648 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’nin elindeki toplam ABD tahvili miktarı 7 milyar 691 milyon dolara yükseldi.

Portföy dağılımına bakıldığında, bu toplamın 5 milyar 525 milyon dolarlık kısmı uzun vadeli, 2 milyar 166 milyon dolarlık kısmı ise kısa vadeli tahvillerden oluştu.

Türkiye’nin ABD tahvillerindeki varlığı, Şubat sonunda 20 milyar 471 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 13 milyar 428 milyon dolarlık satış yapılarak bu rakam Mayıs sonunda 7 milyar 43 milyon dolara kadar gerilemişti.