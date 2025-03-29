ABD tarife kararları küresel piyasaları zorluyor: Gelecek hafta gözler hangi verilerde?

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta imzaladığı ithal otomobillere yönelik yeni tarife kararı, küresel risk algısını yükseltirken, gözler gelecek hafta açıklanacak tarife kararları ve ABD'deki istihdam verilerine çevrildi. ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı, birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği, bu tarifelere karşı alınacak önlemleri hazırladığını duyururken, ABD'nin karşılıklılık esaslı tarifeleri ile ticaret savaşlarının derinleşme riski bulunuyor.

Geçen hafta, ABD'deki ekonomik veriler, büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve enflasyonun yükseldiğini gösterdi. Bu durum, Fed'in faiz politikası üzerine belirsizlik yaratırken, Chicago Fed Başkanı, bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini belirtti. Ayrıca, ABD Merkez Bankası üyelerinin tarifelerin ekonomik etkileriyle ilgili farklı görüşleri, merkez bankasının para politikasındaki belirsizliği artırıyor.

Tarife kararlarının yanı sıra, küresel borsalar da bu gelişmelerden etkilendi. ABD borsasında otomobil üreticilerinin hisseleri, tarife kararları nedeniyle değer kaybetti. Avrupa borsaları ise, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı Avrupa'nın tepkisiyle satıcılı bir seyir izledi. Asya piyasalarında ise, Japonya ve Güney Kore otomotiv hisseleri gerilerken, Çin tarafında müzakere iyimserliği piyasaların negatif seyrini sınırladı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul pozitif bir seyir izlerken, dolar/TL'nin yükselişi dikkat çekti. Gelecek hafta, mart ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında olacak. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 2,87 artmasını bekliyor.