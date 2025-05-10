ABD tarifelerinin etkisiyle Çin'de dezenflasyon artırıyor

Çin’in ekonomisi, tarifelerin ve dış ticaret baskılarının etkisiyle dezenflasyon sürecine devam ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 düşerken, üretici fiyat endeksi de yüzde 2,7 geriledi. Bu düşüş, piyasaların beklentisiyle uyumlu oldu. Çin ekonomisindeki daralma, özellikle ABD’nin yüksek tarifeleri nedeniyle dışarıya yapılan ihracatın azalmasıyla daha da derinleşiyor.

ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı yüksek vergiler, Çinli ihracatçılar için zorluk yaratırken, üreticiler, ürünlerini yerel tüketicilere yönlendirmek zorunda kalıyor. Ancak, Çinli hanehalklarının tüketim harcamalarında yaşanan temkinlilik, Pekin’in iç tüketimi artırma çabalarına engel oluyor. Ekonomistler, tarifelerin üretici fiyatlarındaki düşüşü daha da derinleştirdiğini ve bunun da Çinli tüketicilerin harcamalarını daha da sıkılaştıracağını öngörüyor.

Çin ihracatı, gelişmekte olan pazarlara yönelik artışlarla desteklenmiş olsa da, ABD’ye yönelik düşüş devam ediyor. Analistler, ABD’nin tarifelerinin Çin ekonomisine önümüzdeki aylarda daha fazla zarar vereceğini belirtiyor. Ayrıca, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmeleri de, taraflar arasında daha düşük tarifeler konusunda herhangi bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı konusunda belirsizlik taşıyor.