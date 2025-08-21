ABD tarihinin en kârlı başkanı: Yaptığı yatırımlarla servetini üçe katladı

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında göreve başlamasından bu yana yerel yönetimler, doğal gaz bölgeleri ve büyük Amerikan şirketlerinin borçlanma senetlerine yatırım yaparak, milyonlarca dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.

Şu ana kadar 690 işlem yapan Trump'ın CNBC-e'nin hesaplamalarına göre alımlarının toplamı en az 100 milyon dolar ediyor.

Dev şirketlerden yerel yönetimlere uzanan yatırımlar

Trump'ın işlem listesinde ABD'deki çeşitli yerel yönetimler, gaz ve su idareleri, hastane otoriteleri ve okul bölgeleri tarafından çıkarılan tahviller bulunuyor.

Büyük şirketlerin borç senetlerine de yatırım yapan ABD Başkanının T-Mobile US, UnitedHealth ve Home Depot tarafından çıkarılan tahvillerden her birine 500 bin ila 1 milyon dolar arasında, Meta'nın tahvillerinden de 250 bin ila 500 bin dolar değerinde alım gerçekleştirdiği öğrenildi.

Politik etkiler ve çıkar çatışması tartışmalar

Şirketler ve kamu kurumları, projeler yürütmek, büyümeyi finanse etmek, mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak ya da mali istikrarı güçlendirmek için tahvil ihraç ediyor. Bu tahvilleri satın alan yatırımcılar, belirlenen süre boyunca faiz ödemesi alıyor ve vade sonunda yatırdıkları ana parayı geri alıyor.

ABD tarihinin en karlı başkanlık sonrası dönem

Forbes'a göre Trump'ın 5,5 milyar dolar olan serveti ilk başkanlık döneminin sonunda sadece 2,1 milyar dolar seviyesindeydi. Dergi Trump'ın destekçilerine yönelik girişimlerden elde ettiği gelirlerle ABD tarihinin en kârlı başkanlık sonrası dönemini yaşadığını savunurken federal yasalar, başkanı çıkar çatışması düzenlemelerinden muaf tutuyor.

Trump'tan önceki başkanlar ise göreve başlamadan önce iş dünyasındaki yatırımlarından çekilmeyi tercih etmişti.