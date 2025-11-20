ABD ekonomisinin nabzını tutan ve Fed’in faiz kararlarını doğrudan etkilen ABD tarım dışı istihdam verisi bugün açıklanacak. Milyonların gözü bu verilerde olacak. Beklentiler 53K olacağı yönünde... Özellikle yatırımcıların heyecanı her geçen dakika artarken "ABD tarım dışı istihdam ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

ABD tarım dışı istihdam ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD tarım dışı istihdam verisi normalde bugün saat 16.30'da açıklanacaktı fakat ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle ekim ayı istihdam raporunu yayımlanmayacak.

Analistler açıklanacak verilere yönelik bazı soru işaretlerinin olduğunu kaydederek, verilerin toplanmasındaki boşluklar nedeniyle bu raporların eksik ya da güvenilmez olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.