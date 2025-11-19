ABD Temyiz Mahkemesi’nden Ahmet Nur Çebi’nin şirketi Kaptan Demir Çelik lehine karar

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kaptan Demir Çelik lehine bir karara imza attı.

Mahkeme, ABD Ticaret Bakanlığı’nın daha önce verdiği kararı onaylayarak Türk çelik üreticisi Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin lehine hüküm verdi.

Dava; ABD’deki yerli çelik üreticilerini temsil eden Rebar Trade Action Coalition (RTAC) adlı koalisyonun, Kaptan’ın bağlı şirketi Nur Gemicilik üzerinden dolaylı sübvansiyon aldığı iddiasıyla açtığı itiraz üzerine yürütülüyordu.

Yüksek vergi uygulanması talep etmişti

RTAC, Türkiye’de gemi inşası yapan Nur’un aldığı devlet desteklerinin, hurda çelik tedariki üzerinden Kaptan Demir Çelik’e “yansıdığı” iddiasıyla yüksek vergi uygulanmasını talep etmişti. Ancak Ticaret Bakanlığı ve ardından Temyiz Mahkemesi, bu iddianın hukuki zemine oturmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında, Nur’un esas faaliyetinin shipbuilding (gemi üretimi) olduğu ve ürettiği hurdanın Kaptan’ın rebar üretim zincirine ‘doğrudan ve özel bir şekilde adanmış’ bir girdi olmadığı vurgulandı.

Temyiz Mahkemesi, Ticaret Bakanlığı’nın son incelemesinde sunduğu teknik değerlendirmeyi kabul etti. Buna göre:

Nur’un ürettiği hurda çelik işlenmemiş, çok çeşitli sanayi dallarında kullanılabilen “genel bir girdi” niteliğinde. Bu nedenle, hurdanın “sadece rebar üretimine adanmış bir ara ürün” sayılması mümkün değil. Dahası, Nur’un faaliyetleri “yüksek katma değerli bir nihai ürün” üretimine doğrudan bağlı olmadığından, verilen devlet desteklerinin Kaptan’a otomatik olarak aktarılması hukuken uygun görülmedi.

Bu çerçevede Mahkeme, RTAC’ın taleplerini reddetti ve Kaptan Demir Çelik için hesaplanan vergi oranının düşürülmesini onadı.

CNBC-e'de yer alan habere göre kararın, ABD’nin Türk çeliğine uyguladığı vergi hesaplamalarında emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.