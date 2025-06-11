ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük vergileri için karar

ABD Temyiz Mahkemesi'nin kararı sayesinde Trump, ithal edilen mallar için "Kurtuluş Günü" tarifelerini ve Kanada, Çin, Meksika'ya uygulanan bir dizi tarifeyi sürdürmeye devam edebilecek.

Temyiz süreci devam ederken tarifeler yürürlükte kalacak

Temyiz Mahkemesi, Trump'ın gerekçe olarak gösterdiği acil ekonomik güçler yasası kapsamında tarifelere izin verilip verilmeyeceği konusunda henüz bir karar vermedi, ancak temyiz süreci devam ederken tarifelerin yürürlükte kalmasına izin verdi.

Mahkeme, davanın "istisnai öneme sahip" konuları gündeme getirdiğini ve mahkemenin önce üç yargıçlı bir panelin önüne gitmek yerine 11 üyeli mahkemenin temyizi dinlemesi gibi nadir bir adım atmasını gerektirdiğini söyledi.

Davanın görüşülmesi 31 Temmuz'a ertelendi.