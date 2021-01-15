ABD teşvik paketi sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, ardından ciddi bir azalış yaşadı ve gram altın fiyatı 100 liraya yakın bir değer kaybetti. Altın yatırımcıları altın fiyatlarında yükseliş için uzun zamandır beklenen ABD teşvik paketinin içeriğini merak ediyordu. 14 Ocak gecesi yeni ABD Başkanı Joe Biden teşvik paketine dair detayları paylaştı. ABD teşvik paketi açıklaması altın fiyatlarına hareket getirirken, yatırımcılar altın fiyatlarının yukarı yönde hareketinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor.

Biden tarafından açıklanan ABD teşvik paketi, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik ve sağlık yardımını içeriyor. Öneri ülkenin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflerken, bu paketi daha büyük bir paketin takip etmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

ABD teşvik paketi sonrasında altın fiyatları yükselişe geçti. Bugün serbest piyasada gram altın 439 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 717 liradan satılıyor. Yarım altın, 1,435 lira, cumhuriyet altını 2,953 lira, ata altın ise 2,968 liradan işlem görüyor.

ABD teşvik paketinin detayları

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

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