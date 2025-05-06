ABD ticaret açığı Mart ayında rekor kırdı

ABD'nin mal ve hizmet ticaret açığı, 140,5 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Mart ayı verilerine göre ticaret açığının, özellikle Trump dönemi gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlamasından önce ithalat taleplerindeki güçlü artışa bağlı olarak yükseldiği bildirildi. Ekonomistler, ticaret açığının 137,6 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyordu.

Mart ayında ABD'nin ihracatı yüzde 0,2 oranında artış göstererek 278,46 milyar dolara yükseldi. Ancak ithalat, yüzde 4,4 oranında bir artışla 418,96 milyar dolara çıkarak, ticaret açığının büyümesine neden oldu. Bir önceki ay olan Şubat'ta ticaret açığı 122,66 milyar dolardan 123,20 milyar dolara revize edildi.