ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten yeni tarife anlaşmaları sinyali: Hafta sonuna kadar tamamlanacak

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, son günlerde yaptığı açıklamalarla Washington’un ticaret ajandasındaki yoğunluğu gözler önüne serdi. Lutnick’in açıklamalarına göre, ABD’nin ticaret görüşmeleri hem çok taraflı hem de ülke bazında hızla ilerliyor. Bakan, bazı anlaşmaların bu hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Trump henüz Hindistan kararını vermedi

Lutnick yaptığı değerlendirmelerde, Başkan Trump’ın Hindistan ile yapılacak olası ticaret anlaşmasına yönelik kararı henüz vermediğini söyledi.

Bu anlaşmanın özellikle ilaç ve otomotiv sektörlerinde büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Trump’ın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Avrupa ilaç ve otomotivde çıkarlarını korumaya çalışıyor

AB ile yürütülen ticaret müzakerelerine de değinen Lutnick, dijital hizmetler, çelik ve alüminyum konularının halen masada olduğunu, ancak doğal kaynakların tarifeye tabi olmayacağının Başkan Trump tarafından teyit edildiğini belirtti.

Lutnick, Avrupa'nın özellikle ilaç ve otomotiv alanındaki çıkarlarını korumaya çalıştığını, ABD’nin ise açık pazar erişimi konusundaki ısrarını sürdürdüğünü vurguladı.

Öte yandan, Lutnick iki hafta içinde yeni bir ilaç politikası planının açıklanacağını duyurdu. Planın önceki düzenlemelere kıyasla daha sıkı olacağı ve Amerika'daki ilaç sektörünü daha disiplinli bir çerçeveye oturtacağı ifade ediliyor.

Lutnick ayrıca, Avrupa Birliği'nin ABD'yi ilaç şirketlerini kıtadan çekmemeye ikna etmeye çalıştığını, fakat ticaret fazlalarının Amerika’nın yıllar boyunca "elden çıkarıldığını" gösterdiğini savundu. Bakan, “ABD’nin bundan sonra adil ve karşılıklı faydaya dayalı anlaşmalara odaklanacağını” ifade etti.

Bu açıklamalar, ABD’nin küresel ticarette daha agresif ve stratejik bir rota izlediğinin sinyalini veriyor.