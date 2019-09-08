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ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.

ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Ticaret Bakanı Ross'u özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiklerini duyurdu.

Özel sektörün, ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için kendi planlarını, vizyonlarını, çalışmalarını ve beklentilerini Bakan Ross ile paylaştığını aktaran Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.

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