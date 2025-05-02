ABD Ticaret Odası’ndan Trump’a çağrı: Küçük işletmeler için tarife muafiyeti

ABD ekonomisinde resesyon riskinin artması ve küçük işletmeler üzerindeki baskının derinleşmesi, ülkenin en büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olan ABD Ticaret Odası'nı harekete geçirdi. CNBC tarafından elde edilen bir mektuba göre, Ticaret Odası, Trump yönetimini ithalat vergileriyle ilgili hızlı ve kapsamlı bir “tarife muafiyeti süreci” başlatmaya çağırdı.

Mektupta, küçük işletmelerin ithal ettiği ve ABD'de üretilemeyen ya da yurt içinde tedarik edilemeyen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin otomatik olarak kaldırılması gerektiği vurgulandı. Bu adımın, küçük ölçekli şirketleri koruyarak ülke ekonomisinin resesyona girmesinin önüne geçeceği belirtildi.

ABD Ticaret Odası CEO’su Suzanne Clark, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'e gönderdiği mektupta, ithalat vergilerinin ABD istihdamı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Clark, "Anlaşmaya varmak haftalar ya da aylar alsa bile, birçok küçük işletmenin telafisi mümkün olmayan zararlar göreceğinden derin endişe duyuyoruz. Yönetimden Amerika'nın küçük işletmelerini kurtarmak ve durgunluğu önlemek için acil önlemler almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Odası, ayrıca yönetimden, şirketlerin vergi muafiyeti için başvurabileceği ve bu taleplerin hızla değerlendirileceği şeffaf ve etkili bir mekanizma kurulmasını istedi.

Trump yönetiminin yeni gümrük tarifeleri politikası, özellikle Çin ve diğer büyük ticaret ortaklarından yapılan ithalatı hedef alıyor. Ancak bu uygulamanın, tedarik zincirlerine bağımlı olan küçük işletmeleri orantısız şekilde etkilediği belirtiliyor.

Ekonomistler, Trump’ın korumacı politikalarının uzun vadeli etkilerine dair endişelerini dile getirirken, ABD Ticaret Odası’nın bu çıkışı Washington üzerindeki baskıyı artırmış durumda.