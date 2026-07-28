ABD ticaret savaşında vites yükseltiyor: Çin'i kıskaca alacak plan ortaya çıktı

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Associated Press'in (AP) ulaştığı belgelere göre, Trump yönetimi Kongre'ye sunduğu değerlendirmelerde Çin'in özellikle Amerika kıtasındaki faaliyetleri, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yatırımları, Panama Kanalı çevresindeki limanlar ve telekomünikasyon alanındaki etkisinin ABD açısından önemli risk oluşturduğunu savundu.

50'den fazla proje için 340 milyon dolar iddiası

Belgelerde, ABD'nin, dünya genelinde Çin karşıtı 50'den fazla özel proje için 340 milyon dolardan fazla kaynak ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Trump yönetimi, Çin'in etkinliğini önlemek amacıyla Karayipler ve Orta Amerika'da eskiyen deniz altı telekomünikasyon kablolarının yenilenmesi için 175,8 milyon dolar harcama yapmayı planladığını ifade etti. Bu fonla El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Haiti'ye fayda sağlayacak projelerin desteklenmesi öngörülüyor.

Ek bütçe hazırlığı da gündemde

Konuya ilişkin AP'ye açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Çin'in Batı Yarımküre'deki ekonomik faaliyetlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği ve refahı açısından risk oluşturduğunu savundu.

Ayrıca AP'nin ulaştığı Bakanlık içi bir belgede, Dışişleri Bakanlığının Batı Yarımküre, Afrika ve Asya genelinde Çin'e karşı yürütülen programlara yaklaşık yarım milyar dolar ek bütçe ayırmayı değerlendirdiği kaydedildi. İç belgede, "ABD, ulusal çıkarlarımızı zayıflatan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) dünya genelinde artan ekonomik, teknolojik ve diplomatik nüfuzuna yanıt vermek zorundadır." ifadesine yer verildi.

Hedefte teknoloji ve uzay projeleri var

Taslak planlarda, Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın halefinin belirlenmesi sürecine Çin'in olası müdahalesine karşı güvenli iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, Çin'in uzay programına yönelik uluslararası desteğin sınırlandırılması ve Çinli şirketlerin gözetim ile sansür teknolojilerinin yayılmasının engellenmesi gibi başlıkların da yer aldığı öne sürüldü.