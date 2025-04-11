ABD tüketici güven endeksinde Haziran 2022'den bugüne en büyük düşüş!

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin nisan ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Piyasa beklentileri karşılık bulmadı

Paylaşılan verilere göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 6,2 puan azalarak 50,8 oldu ve Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 54 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, martta 57 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 7,3 puan azalarak 56,5'e indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,4 puan azalışla 47,2'ye geriledi.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 5'ten yüzde 6,7'ye yükselerek 1981'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Kısa vadeli enflasyon beklentisinin art arda 4 ayda 0,5 puan veya üzerinde artması dikkati çekti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükselirken, 1991'den bu yana en yüksek değeri gördü.

"Ticaret savaşı endişeleri tüketici güvenini düşürdü"

Ticaret savaşı nedeniyle tüketici güveninin geçen yıl sonundan bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybettiğinin altını çizen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin üst üste dördüncü ayda gerilediğini belirtti.

İş koşulları, kişisel mali durum, gelirler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin bu ay kötüleşmeye devam ettiğini kaydeden Hsu, gelecek yıl işsizliğin artmasını bekleyen tüketicilerin oranının üst üste beşinci ay arttığını belirtti. Hsu, bu döneme dair tüketici görüşlerinin 9 Nisan'daki tarife açıklamaları öncesinde alındığını kaydetti.