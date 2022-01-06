ABD, Türkiye’nin üçüncü ihracat pazarı oldu

Türkiye, 2021 yılında 226 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. ABD’ye yönelik ihracatını da 2021’de yüzde 45 oranında artıran Türkiye, söz konusu pazara yaklaşık 13 milyar dolar değerinde dış satım gerçekleştirdi. Böylece ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından üçüncülüğe yükseldi.

ABD’ye yapılan ihracatın Rusya Federasyonu, Irak, Fransa gibi klasik pazarları bile geride bıraktığına dikkat çeken Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, 100 milyar dolar olarak belirlenen ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaret hedefinin bu yıl revize edileceğine inandığını söyledi.

“Çünkü Amerika’da ürünlerimize olan talebi ve güveni artık daha net görmekteyiz.” diyen Terzioğlu, “Çin ile ABD arasında yaşanan sorunlar Türkiye’nin lehine oldu. Çin’de yaşanan sorunlar Türk firmaların önüne çok büyük fırsatlar çıkarmakta. Sadece mal ticaretinde değil, müteahhitlik alanında da ABD’de çok büyük potansiyel var. Joe Biden’in Başkan seçilmesinden sonra ABD hükümeti alt yapı projelerine çok ciddi bütçeler ayırmış durumda. Bu da Türk inşaat firmaları için inanılmaz fırsatlar içeriyor.” şeklinde konuştu.

“Tüm eyaletleri içine alan bir Business Network ağı oluşturuyoruz”

ATBD Council olarak ABD’nin 7 eyaletinde temsilciliklerinin bulunduğunu hatırlatan Terzioğlu, bunun yanı sıra ABD’nin tüm eyaletlerini içine alacak bir ‘Business Network’ ağı oluşturmakta olduklarını kaydetti. Bu proje sayesinde ABD’nin tüm kılcal damarlarına gireceklerini ifade eden Terzioğlu, şunları kaydetti: “7 bölgedeki temsilcilerimiz vasıtasıyla Amerika’nın 50+1 eyaletine ulaşarak iki ülke arasındaki ticari ve sosyal faaliyetlerimizi yerine getirmek istiyoruz. ABD pazarına girmek isteyen firmalarımız bu pazardan çekinmesinler. Vizyonlarını geniş tutarak bu pazara girmeyi kendilerine bir hedef olarak koysunlar. Pazara girmeden önce bunun alt yapısını hazırlasınlar. Çünkü ABD pazarı sürdürülebilir bir ticaret anlayışına sahip.”

Yurt içinde ve dışında yeni temsilcilikler açacak

Konsey olarak bu yıl gerçekleştirecekleri projelere de değinen Terzioğlu, gerek yurtiçinde, gerekse yurt dışında yeni temsilcilikler açarak Türk firmaların ihracatlarını artırmalarına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şu anda yurtiçinde Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır’da temsilciliklerinin bulunduğunu kaydeden Terzioğlu, bu yıl bu ağa Samsun ve Kayseri’yi ekleyeceklerini bildirdi. Yurt dışında ise ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, KKTC ve Irak’ta temsilciliklerinin olduğunu anlatan Terzioğlu, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Romanya’da temsilcilik açacaklarını aktardı. Temsilcilik açarken bölgenin dinamiklerini dikkate aldıklarını belirten Terzioğlu, “Üreticilerimizin temsilciliklerimiz vasıtasıyla bir plan oluşturarak ABD pazarına açılmalarına yardımcı oluyoruz.” dedi.