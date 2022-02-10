ABD vatandaşlarının Türkiye'deki konut yatırımları yüzde 115 arttı

TÜİK’in verilerine göre, yabancıya konut satış adedi 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ABD pasaportu taşıyan yatırımcıların Türkiye'den aldığı konut adedi genel ortalamanın yaklaşık 3 katı artış gösterdi. Önceki yıl 658 olan ABD'lilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 115,2 artışla 1.416'ya ulaştı.

Yıl içerisinde en yüksek satış rakamı 173 adetle ağustosta görülürken, onu 153 ile temmuz, 151 ile aralık, 150 ile haziran, 143 ile eylül, 142 ile kasım ayı takip etti.

ABD'liler, ocakta 62, şubatta 63, martta 91, nisanda 125, uzun süreli sokağa çıkma yasağının olduğu mayısta 54, ekimde ise 109 konut aldı.

"Türkiye, pek çok özelliğiyle yabancı yatırımcıları cezbediyor"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'nin yatırım, emeklilik, sağlık, turizm, tatil ve eğitim gibi pek çok nedenle yabancı alıcılar tarafından tercih edildiğini, son dönemde dijital göçebeliğin öne çıktığını söyledi.

Salgının dünya ölçeğinde profesyonellere uzaktan çalışma ve dünyanın her yerinde iş yapıp yaşayabilme kültürünü getirdiğini dile getiren Akbal, "Türkiye, pek çok farklı amaçla burada yaşamak isteyen kültürleri buluşturma potansiyelini taşıyor. Böylece dijital göçebelerin de ilgisini çekiyor." dedi.

Akbal, yüksek döviz kurunun yabancıları Türkiye'de yaşama konusunda cezbettiğini kaydederek, ülkenin sunduğu avantajlardan bahsetti.

ABD'nin Türkiye'ye konut yatırımları sıralamasında ciddi bir ivme yakaladığını ifade eden Akbal, "Dünyada en çok göç alan ülke olan ABD, salgınla birlikte sınırları aştı ve Türkiye'ye de göç verir hale geldi. Uzaktan çalışma imkanlarının artmasıyla Amerikalıların Türkiye gayrimenkul piyasasına yönelik yükselen ilgisi, daha büyük satışlar yapma noktasında bizi cesaretlendiriyor." diye konuştu.

"ABD vatandaşı göçmen yatırımcılar ön planda"

ABD pasaportuna sahip yatırımcıların genelini başka ülkelerden buraya göçen expat Müslümanların oluşturduğunu belirten Akbal, şunları kaydetti: "Yani geçmişte ABD'ye göç etmiş, orada iş kurmuş, yıllarca orada yaşamış, şimdi ise tersine göç yapan bir expat kitlesinden bahsediyoruz. Bunların büyük bir kısmı Arap kökenli olmakla beraber, Pakistan ve Hindistan kökenli yabancıların da olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte daha az da olsa ABD'lilerin de yatırım yaptığını biliyoruz. ABD'li göçmenler Türkiye'de ticaret yapmaya çok istekli. Ortalama sepet tutarları ve satın alma güçleri yüksek olmakla birlikte hızlı bir satış süreci yaşanan, gayrimenkul piyasasını iyi bilen yatırımcılar."

Akbal, bu kimselerin Türkiye'ye gelmesinde batıdaki İslamofobi ve yükselen ırkçılığın da etkili olduğunu bildirdi.

"Batılı yatırımcılar küçük konut tipini tercih ediyor"

GİGDER Başkanı Akbal, yabancı yatırımcı potansiyelini artırmak hedefiyle yapacakları çalışmalardan bahsederek, Dubai, Londra ve Newyork'taki Türk Ticaret Merkezleri'nde tanıtım ofisi açacaklarını, hukuk müşavirliği ve tapu hizmetleriyle bu süreci destekleyeceklerini anlattı.

Hem ABD'den hem de Avrupa'dan Müslümanlar dışında yatırım yapan kitlenin de mevcut olduğunu ifade eden Akbal, Türkiye'nin sahip olduğu iklimsel özelliklerle Avrupalı orta yaş grubu ile emekli ve uzaktan çalışan kesimleri cezbettiğini bildirdi.

Akbal, daha çok orta yaş grubunda olan batılı yatırımcıların genelde 1+1 veya 2+1 gibi küçük konutları tercih ettiğini kaydederek, bu kimselerin, İstanbul'un yanı sıra Antalya, Alanya, Marmaris, Bodrum gibi lokasyonlara ilgisinin arttığını söyledi.