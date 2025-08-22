ABD ve Çin arasındaki çip gerilimi yeniden yükseliyor! Nvidia'dan H20 üretimini durdurma kararı

Nvidia, Çin hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle yerel teknoloji firmalarına H20 işlemci alımını durdurmalarını söylemesinin ardından, bazı tedarikçilerine Çin pazarı için üretilen H20 çiplerinin üretimini durdurma talimatı verdi.

Bu karar, ABD hükümetinin çipin Çin'e ihracatına izin vermesinden haftalar sonra geldi ve Nvidia'nın ABD ile Çin arasındaki gerilimli ticaret ortamında iş yapmasının zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Firmalara üretimi durdurmaları söylendi

The Information'a göre, Nvidia, H20 çiplerinin gelişmiş paketlemesini yapan Arizona merkezli Amkor Technology ve bellek tedarikçisi Güney Koreli Samsung Electronics'ten üretimi durdurmasını istedi.

Reuters'ın ayrı bir raporu ise Foxconn'dan da H20'lerle ilgili çalışmaları askıya almasını istediğini belirtti.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) geçen ay Nvidia'yı H20'lerle ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle çağırması ve takip teknolojileri veya "arka kapılar" olabileceğine dair endişelerini dile getirmesi, bu kararın arkasındaki temel neden olarak öne çıkıyor.

Çin'den 'arka kapı' iddiaları

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Tayvan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in "arka kapılar" hakkında sorular sorduğunu kabul etti ancak şirketlerinde böyle bir şeyin olmadığını açıkça belirttiklerini ifade etti.

Huang, şirketin yanıtının Çin hükümeti için yeterli olacağını umduğunu ve bu konunun çözüleceğini beklediğini ekledi.

Bu durum, Çin'in kendi çip bağımsızlığı kampanyalarına olan bağlılığını ve ABD'nin Çin'deki yapay zeka donanımı hakimiyetini sürdürme planlarına karşı direnişini pekiştiriyor.