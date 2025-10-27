ABD ve Çin uzlaştı, petrol fiyatları arttı

ABD ve Çin’in ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydetmesi, küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi arasında gerilimin azalması, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri hafifletti ve fiyatlarda artışa yol açtı.

Brent petrol yüzde 0,71 artışla 66,41 dolar, ABD tipi ham petrol ise yüzde 0,72 artışla 61,94 dolar seviyesine çıktı.

Geçen hafta ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da etkisiyle petrol fiyatlarında yüksek artışlar görülmüştü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, iki ülkenin “önemli bir ticaret anlaşması çerçevesi” üzerinde anlaştığını açıkladı.

Bu adım, Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanmasının önüne geçilmesi ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarının ertelenmesi anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmaya yönelik iyimser olduğunu belirterek yakın zamanda Çin’de ve ABD’de görüşmelerin süreceğini söyledi.

Analistler, anlaşma ihtimalinin Rusya’nın yaptırımları aşmak için fiyat indirimlerine gitme ihtimaline dair kaygıları azalttığını belirtiyor.

Ancak uzmanlar "Rus enerji yaptırımları beklenenden daha etkisiz kalırsa, piyasada tekrar arz fazlası oluşabilir" uyarısında bulundu.