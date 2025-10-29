ABD ve Güney Kore ticaret masasında son aşamada

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Seul’de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelen Trump, görüşme sonrası düzenlenen yemekte yaptığı açıklamada, “Anlaşmamızı neredeyse kesinleştirdik. Ulusal güvenlikle ilgili başka konuları da görüştük ve birçok önemli konuda bir sonuca vardık” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, Washington ile Seul hattında süren ekonomik görüşmelerin artık imza aşamasına geldiği şeklinde değerlendirildi.

“Japonya ile harika bir toplantı yaptık”

Trump, Güney Kore ziyareti öncesinde bulunduğu Japonya temaslarını da hatırlattı.

Tokyo yönetimiyle yapılan ticaret anlaşmasını “her iki ülke için de olumlu bir adım” olarak nitelendiren Trump, “Japonya’da harika bir toplantı yaptık” dedi.

ABD Başkanı, Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore ile yürütülen görüşmelerin, ABD’nin bölgedeki ekonomik varlığını güçlendirme planının bir parçası olduğunu belirtti.

Washington’un Asya stratejisi

Trump yönetimi, son yıllarda Asya-Pasifik bölgesinde ticari etkinliğini artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Güney Kore ve Japonya ile sürdürülen müzakereler, ABD’nin hem ekonomik hem güvenlik alanındaki nüfuzunu pekiştirmeyi hedefleyen çok katmanlı bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

Washington, yeni ticaret anlaşmalarıyla hem bölgesel ekonomik dengeleri hem de stratejik ittifaklarını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.