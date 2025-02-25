ABD ve Ukrayna doğal kaynak anlaşmasında son aşamaya geldi
Ukrayna ile ABD arasında, Kiev'in doğal kaynaklarından Washington’a pay verilmesini öngören anlaşma müzakereleri son aşamaya geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, anlaşmanın Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlama planının temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Bloomberg'in gördüğü taslak metne göre ABD, "özgür, egemen ve güvenli" bir Ukrayna taahhüdü verecek. Öte yandan G7 ülkeleri, Rusya’nın geniş çaplı işgalinin üçüncü yılında ortak bildiri konusunda anlaşmazlık yaşarken, bu durum ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi.
ABD ile Ukrayna arasında, Kiev’in doğal kaynaklarının paylaşımını da içeren bir anlaşma üzerindeki müzakerelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, bu anlaşmanın, Rusya ile ateşkes sağlanması yönündeki Trump yönetiminin planının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Doğal kaynaklar anlaşmanın merkezinde
Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, taraflar yeni taslak metin üzerinde büyük ölçüde mutabakata vardı ve Ukrayna, ABD’den nihai yanıtı bekliyor.
Bloomberg tarafından görülen taslak metne göre, ABD anlaşmanın bir parçası olarak "özgür, egemen ve güvenli" bir Ukrayna için taahhütte bulunacak ve "kalıcı barış" hedefi doğrultusunda destek sunacak. Ancak anlaşmanın detaylarında, Ukrayna'nın doğal kaynaklarının ne şekilde paylaşılacağına dair kesin ifadeler henüz kamuoyuna açıklanmadı.