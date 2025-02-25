ABD ve Ukrayna doğal kaynak anlaşmasında son aşamaya geldi

ABD ile Ukrayna arasında, Kiev’in doğal kaynaklarının paylaşımını da içeren bir anlaşma üzerindeki müzakerelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, bu anlaşmanın, Rusya ile ateşkes sağlanması yönündeki Trump yönetiminin planının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Doğal kaynaklar anlaşmanın merkezinde

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, taraflar yeni taslak metin üzerinde büyük ölçüde mutabakata vardı ve Ukrayna, ABD’den nihai yanıtı bekliyor.

Bloomberg tarafından görülen taslak metne göre, ABD anlaşmanın bir parçası olarak "özgür, egemen ve güvenli" bir Ukrayna için taahhütte bulunacak ve "kalıcı barış" hedefi doğrultusunda destek sunacak. Ancak anlaşmanın detaylarında, Ukrayna'nın doğal kaynaklarının ne şekilde paylaşılacağına dair kesin ifadeler henüz kamuoyuna açıklanmadı.