ABD verilerinin ardından Trump yeniden Powell'a yüklendi: Faiz indirimi çağrısı yaptı

ABD'de özel sektör istihdamının mayısta piyasa beklentilerinin altında artmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimi çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda özel sektör istihdamı verilerine değinerek, faiz indirimi çağrılarını yineledi.

Trump, Powell için 'İnanılmaz bir adam' dediği paylaşımında Avrupa'daki faiz indirimlerine de değindi.

Trump paylaşımında “ADP rakamları açıklandı!!! ‘Çok geç’ Powell artık faizleri düşürmek zorunda. İnanılmaz bir adam!!! Avrupa dokuz kez faiz indirdi!” diye yazdı.

Özel sektör istihdamında 2 yılın en düşük artışı

ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 37 bin kişiyle Mart 2023'ten beri en düşük seviyede arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının bu dönemde 111 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin nisan verisi de 62 binden 60 bine revize edildi.

Mayıs ayında istihdam, hizmet sektöründe 36 bin bin kişi artarken üretim sektöründe 2 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayısta yıllık ücret yüzde 4,5 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıla güçlü bir başlangıç yapan işe alımların ivme kaybettiğini belirtti.