"ABD yaptırımları Nord Stream 2 yatırımlarını engelleyecek"

01 Temmuz 2020

ABD’nin, 12 Avrupa ülkesinden 120’nin üzerinde firmaya uygulamayı planladığı yaptırımlar Nord Stream 2’nin tamamlanması için gereken 700 milyon euroluk yatırımı engelleyeceği Nord Stream 2 AG tarafından açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, “ABD’nin teklif ettiği ek yaptırımlar Avrupa’nın 12 ülkesinden 120’nin üzerinde firmayı etkileyecek ve bu da ekonomik zorluklar yaşadığımız dönemde yaklaşık 700 milyon euroluk bir yatırımı engelleyecek” denildi.

Nord Stream 2 AG yaptırımların ayrıca Avrupa Birliği’nin enerji altyapısına yapılan, 8 milyar eurosu doğrudan Nord Stream 2 projesinin inşaatına ayırılan, 12 milyar euroluk doğrudan yatırımın, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nin doğal gaz taşıma altyapısına yapılan sırasıyla 3 milyar euro ve 750 milyon euroluk yatırımları da tehlikeye attığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında ayrıca, ABD’nin yaptırımlarının, daha pahalı olan likit doğal gaz tedarikini artırmak için potansiyel rakibini yok etmeye yönelik olduğu ve Nord Stream 2 projesi olmazsa Avrupa2nın enerji için milyarlar harcamak zorunda kalacağı belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Niels Annen ABD'nin Nord Stream 2 projesini tek taraflı olarak durdurmaya çalıştığını ve yaptırımların Avrupa Birliği'nin bağımsızlığına bir müdahale olduğunu söyledi.