ABD yaptırımlarını deldiği iddia edilen Türk iş adamı Taşkın Torlak tutuklandı

ABD yönetimi, 2024'te seçim sonuçlarının adil olmadığı gerekçesiyle Venezuela'daki petrol, doğal gaz ve altın sektörleri ile 16 üst düzey ismi yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar ekonomik krizle mücadele eden ülkeyi daha fazla yorarken, ABD basınında ses getiren bir haber yayımladı.

ABD yaptırımlarını deldiği iddiası

Taşkın Torlak adında bir Türk iş adamının Venezuela'nın kamu enerji şirketi PDVSA'ya petrol sevkiyatı yapmak için girişimde bulunduğu, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edildi. ABD'den Türkiye'ye dönmeye hazırlanan 37 yaşındaki Torlak'ın bu nedenle cumartesi günü Miami Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi.

'Yasadışı satmaya çalıştı'

Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, Torlak'ın, Venezuela petrolünü yasadışı satmaya çalıştığını, petrolün Venezuela'dan geldiğini inkar ederek yetkilileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

Torlak ile beraber olaya karışan birkaç kişinin daha tutuklandığı öğrenilirken, Türk iş adamının Kasım 2020'den bu yana ABD yaptırımlarını delerek Venezuela ve İran'dan petrol ürünleri sevk ettiği belirtiliyor.