ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok davasında sözlü savunmaları dinledi: Yasak kararı yolda mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ülkedeki faaliyetlerini yasaklamayı veya platformun bir Amerikan şirketine devredilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin davada tarafların sözlü savunmalarını dinledi. Duruşmada ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki hassas denge tartışıldı.

Yargıçların görüşleri

Başyargıç John Roberts, TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcıya erişim sağladığını ve bu kullanıcılar üzerinden yabancı bir ülke tarafından veri toplama tehdidinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ancak, bu tür bir yasağın ABD Anayasası’nın birinci maddesine uygunluğu konusunda daha önce emsal teşkil eden bir karar olmadığını da vurguladı.

Yargıç Elena Kagan, TikTok’un sahibi ByteDance'in Çin merkezli bir şirket olduğuna işaret ederek, "Yabancı bir kuruluşun ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğü korumasından yararlanıp yararlanamayacağı belirsizdir" dedi.

Başsavcı Elizabeth Prelogar, TikTok’un Amerikalılar hakkında kapsamlı profiller oluşturduğunu ve bunun şantaj veya casusluk için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Prelogar, ulusal güvenlik kaygılarının platformun kısıtlanması için yeterli gerekçe olduğunu savundu.

TikTok İçin kritik süreç

TikTok’un ana şirketi ByteDance’in platformun haklarını devretmemesi veya Yüksek Mahkemenin aksi yönde bir karar almaması durumunda yasağın 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Geçmiş kararlar ve tepkiler

ABD’de TikTok’a yönelik ulusal güvenlik endişeleri yeni değil. Federal hükümet çalışanlarının resmi cihazlarına TikTok indirilmesi, 2022 yılında yasaklanmıştı. Maryland, Texas ve South Dakota gibi birçok eyalet de benzer kısıtlamalar getirmişti. Ayrıca ABD Senatosu, Nisan 2024’te TikTok’a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen bir yasa tasarısını onaylamıştı.

ABD medyasında, duruşmada dile getirilen görüşlerin TikTok’un yasaklanacağı izlenimini güçlendirdiği yorumları yer aldı. Platform yönetimi ise bu kaygıların spekülatif olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını savunuyor.