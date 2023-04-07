ABD'de 3 yerli kabile, altın madeni projesine dava açtı

Alaska'da Kwethluk, Tuluksak ve Bethel topluluklarından kabileler, altın madeni projesine federal kurumlarca verilen izin ve kiralamaya itiraz etti.

Kabileler, proje için ABD Ordusu Mühendisler Birliğince 2018'de yapılan bir çevre incelemesinin yeterli olmadığını öne sürdü.

Olası sızıntının zararları analiz edilmedi

Kabileler adına kar amacı gütmeyen çevre örgütü Earthjustice tarafından açılan davada, yetkili kurumların olası bir sızıntının potansiyel zararlarını ve sağlık etkilerini tam olarak analiz etmediği savunuldu.

Davada, projenin başlaması için gerekli onayların alındığı ancak inşaatın henüz başlamadığı belirtildi.

Projenin yöneticisi Dolin Gold, yaptığı yazılı açıklamada, federal izin sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.