ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi üç ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,73'e yükselirken, mortgage başvuru faaliyeti yüzde 0,1 gerileyerek üst üste beşinci haftada azalış kaydetti.

Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,52'den yüzde 6,73'e çıktığını açıkladı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 geriledi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,98'den yüzde 6,27'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yaklaşan başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde tahvil faizlerinin arttığına işaret ederek, mortgage başvurularının geçen hafta fazla değişmediğini belirtti. Kan, ülkede 30 yıllık mortgage faiz oranının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.