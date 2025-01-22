ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı geriledi, ancak kritik eşiğin üzerinde kaldı

ABD'de mortgage piyasasında 30 yıllık faiz oranları, beş haftalık bir yükseliş sürecinin ardından ilk kez gerileyerek yüzde 7,02 seviyesine indi. Bu düşüşe rağmen oran, satın alma ve yeniden finansman faaliyetlerini sınırlayan yüzde 7'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, toplam mortgage başvuru endeksi yüzde 0,1 artış gösterirken, satın alma başvuruları yüzde 0,6 yükseldi ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2,9 oranında düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage oranları, piyasa üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Ancak satın alma başvurularında yaşanan küçük artışlar, sektördeki bazı olumlu sinyalleri işaret ediyor," dedi.

Jamie Dimon'dan piyasa yorumu

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD borsasındaki mevcut durumu değerlendirdi. CNBC'ye verdiği röportajda, "Varlık fiyatları biraz şişirilmiş durumda. Bu fiyatları haklı çıkarmak için oldukça iyi sonuçlara ihtiyacınız var ve hepimiz bunu umuyoruz. Ancak dışarıda olumsuzluklar var ve bunlar sizi şaşırtabilir" ifadelerini kullandı. Dimon, büyüme yanlısı stratejilerin bu süreci destekleyebileceğini ancak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Borsa verileri ve ekonomik gelişmeler

S&P 500 endeksi, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazandığı dönemden bu yana yüzde 4,6 oranında yükseliş kaydetti. Bu yükselişe rağmen, piyasalarda temkinli bir hava hâkim. Dimon'un açıklamaları, borsa performansının ekonomik ve politik belirsizliklere karşı hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ABD mortgage piyasasındaki son durum, Federal Rezerv'in faiz politikaları ve ekonomik büyüme beklentilerinin etkisi altında şekillenirken, Dimon'un uyarıları yatırımcılar için rehber niteliğinde olabilir.