ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı iki ay sonra ilk kez düştü

ABD’de mortgage başvuruları artış trendini sürdürüyor. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 22 Kasım haftasına ilişkin yayımladığı rapora göre, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren toplam piyasa endeksi yüzde 6,3 artarak 208,0 puana yükseldi.

MBA verilerine göre, satın alma endeksi yüzde 12,4 artışla 152,9 puana çıkarken, refinansman endeksi yüzde 2,6 gerileyerek 501,7 puan seviyesine indi. Bu dönemde, 30 yıllık mortgage faiz oranı 25 Eylül’den bu yana devam eden yükseliş trendini sonlandırarak yüzde 6,86’ya geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Satın alma faaliyetindeki artış genel başvurulara ivme kazandırdı. 30 yıllık sabit faiz oranı iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez düştü ve bu durum alıcıları piyasada tutmaya devam etti” ifadelerini kullandı. Kan ayrıca, ortalama satın alma kredisi büyüklüğünün 439.200 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Faiz oranlarında düşüş

Raporda, 15 yıllık mortgage faiz oranının 3 baz puan düşüşle yüzde 6,29 seviyesine gerilediği belirtilirken, 5 yıllık ARM kredi faiz oranının yüzde 6,34’te sabit kaldığı ifade edildi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan büyük) mortgage faiz oranı ise 6 baz puan gerileyerek yüzde 6,97’ye düştü ve yeniden yüzde 7 seviyesinin altına indi.

Bu süreçte, toplam başvurular içindeki refinansman başvurularının payı yüzde 41,0’dan yüzde 38,8’e geriledi.