ABD’de 30 yıllık mortgage faizi geriledi, başvurular yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 1 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel olarak düzeltilmiş toplam mortgage başvurularını yansıtan piyasa endeksi yüzde 3,1 artışla 253,4 seviyesine yükseldi.

Satın alma endeksi yüzde 1,5 artışla 158,0’e çıkarken, refinansman endeksi yüzde 5,2 yükselerek 777,4’e ulaştı. Başvurulardaki bu artışın temel nedeni, azalan Hazine tahvil getirileri ve zayıflayan ABD ekonomisi sinyalleriyle birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme oldu.

30 yıllık sabit oranlı mortgage faizi ikinci haftada da düşüşünü sürdürerek 6 baz puan gerileyip yüzde 6,77’ye indi. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, piyasadaki artan satılık konut envanterinin alım gücünü desteklediğini, ancak ekonomik ortamdaki son zayıflığın bazı potansiyel alıcıları caydırdığını söyledi.

Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı yüzde 40,7’den yüzde 41,5’e, ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı ise yüzde 8,5’e yükseldi. 15 yıllık mortgage faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 6,03’e, 5 yıllık ARM faizi 16 baz puan azalarak yüzde 6,06’ya geriledi. 30 yıllık jumbo kredi faizi ise 9 baz puan düşüşle yüzde 6,65 seviyesinde gerçekleşti.